Hos spejderne i Erik Harefod Gruppe, her fra et tidligere arrangement, krydser nu fingre for at Naturcenter-planerne kan realiseres. Arkivfoto.

Glæde hos spejdere over Naturstyrelsens udmelding: 'Noget at arbejde videre med'

Nu må vi søge fonde og have drøftelser med kommunen om mulighederne, lyder det fra Erik Harefod Gruppe

Lokalavisen Egedal - 22. juli 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos en af de tre foreninger på Spejderengen, Erik Harefod Gruppe, er der glæde over meldingen fra Naturstyrelsen, om at ville bakke op om et Naturcenter Sperrestrup:

""Det er meget positivt. Nu er der noget at arbejde videre med henover efteråret", siger Leif Tomasson.

Hvad angår spørgsmålet om økonomien, ser Leif Tomasson optimistisk på mulighederne. På trods af at Naturstyrelsen også melder ud, at man ikke har midler til at bidrage til driften, og på trods af at salget af Spejdergrunden er skudt til hjørne, efter de droppede privatskole-planer.

Et salg, hvor indtægerne herfra tidligere har været nævnt som et af midlerne til at realisere planerne om et Naturcenter.

"Nu må vi se på mulighederne for at søge fonde, og vi må have drøftelser med kommunen om mulighederne", siger Leif Tomasson.

Han fremhæver desuden, at foreningerne forestiller sig et Naturcenter, der ikke vil være i den meget omkostningskrævende ende:

"Vi lægger jo op til et ubemandet center", siger Leif Tomasson.

I foreningernes oplæg om Naturcenter Sperrestrup fremgår, at det både skal være til undervisnings- og fritidsformål, til gavn og glæde for områdets fritidsbrugere, skoler, SFO'er, børneinstitutioner, foruden foreningerne selv. Med blandt andet plancher og plakater, der fortæller om naturen og dyrelivet i området.