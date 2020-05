Glæde hos antenneforening: Fiber på vej til Veksø

"Vi er meget glade for denne aftale, da Fibia er ét af Danmarks største fiberselskaber. Det er en løsning for byen og ikke kun for eksisterende medlemmer af antenneforeningen. Ligeledes tilbyder denne aftale også en løsning for lejeboliger og Skelhøj. Vi har også stor opbakning til forslaget fra Veksø Borgerlaug og Oldemand Karin Forsting," siger Søren Møller, der er kasser i Veksø Antenneforening.