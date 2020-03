Gitte Klittgaard glæder sig til at kunne fejre sit 25 års jubilæum i Salon Green Cut i Veksø. Privatfoto

Gitte runder et skarpt hjørne med sin frisørsalon i Veksø

Gitte besluttede at starte som ’alternativ’ frisør - det vil sige uden den skadelige kemi, der i 1984 betød at hun måtte stoppe. I 1995 vendte hun tilbage til frisørfaget. Hun gennemførte nogle intensive kurser, der skulle bringe hende up-to-date med det nye, der var kommet til i mellemtiden.

I de følgende år uddannede hun sig både som advokatsekretær og kontorassistent, og arbejdede med det indtil 1995. Frisørfaget, og den nære kontakt til kunder, sad dog hele tiden i baghovedet, og i 1995 erkendte hun, at hun ikke kunne undvære faget.

Gitte blev uddannet frisør i 1981, men i 1984 måtte hun dog forlade faget grundet problemer med de former for kemi, der var i produkterne dengang.

Fredag den 1. maj 2020 kan Gitte Klitgaard fejre, at hun har haft Salon Green Cut på Korshøj 104 i Veksø i 25 år.

Åbnede i bryggers

Salon Green Cut åbnede den 1 maj 1995 i et bryggers. I starten var der ikke mulighed for at tilbyde permanent og farve behandlinger, da der ikke fandtes ’grønne’ produkter.

I 1996 kom der ’grønne’ permanent og farve produkter til, som ikke indeholdte alt det skadelige, og som dermed også er sundere for den enkelte kunde.

I 1997 flyttede Salon Green Cut til en ny indrettet salon i et større lokale med plads til flere kunder. Salon Green Cut er i dag indrettet i hjemlige og hyggelige omgivelser.

"Der er stadig lagt stor vægt på at køre så ’grønt’ som muligt uden at gå på kompromis med kvaliteten," siger Gitte Klittgaard.

Salon Green Cut fejrer 25-års jubilæum med en reception, hvor gamle og nye kunder er meget velkomne. Det bliver den 4. september 2020 fra kl. 14.00 i Salon Green Cut, på Korshøj 104 i Veksø.