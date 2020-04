Genbrugsgruppen i Ølstykke aflyser alle markeder til og med august

De borgere, som plejer at strømme til de lokale genbrugsmarkeder i Ølstykke, må kigge langt efter det næste marked.

Genbrugsgruppen i Ølstykke har nemlig besluttet at aflyse alle markeder til og med august 2020.

"Regeringen har i samarbejde med sundhedsstyrelsen vedtaget, at forbuddet mod store forsamlinger fastholdes til og med august måned. Vi følger naturligvis de retningslinjer, og styregruppen er derfor nødsaget til at aflyse alle markeder til og med august 2020. Med hensyn til afhentning af effekter og indlevering på genbrugsen vil der fortsat være lukket. Vi opdaterer løbende hjemmesiden, når der er nyt at fortælle," lyder det fra genbrugsgruppen.