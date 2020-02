I starten af marts er Genbrugsgruppen klar til et nyt marked på Langdyssevej. Arkivfoto

Genbrugs-gruppe holder marked i Ølstykke

Der er noget for enhver smag på markedspladsen på Langdyssevej i Ølstykke

Vinteren er snart ovre, og den lokale genbrugsgruppe byder foråret velkommen. På markedspladsen har man et stort udbud af smukke påsketing.

"I vores afdelinger har vi et bredt udbud til påskeferien: bøger, DVDér og cd´er.I legetøjsafdelingen har vi mange nuttede bamser, så kom og find en blød ven. Skal du snart holde konfirmation? Vi har et stort udvalg af glas, porcelæn og service til rimelige penge. Vi glæder os til at se dig," lyder det fra Genbrugsgruppen.