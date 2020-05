Ganløses vartegn tilbage i fuld figur: Nu har møllen igen fået "hatten" på

Mange nysgerrige Ganløse-borgere trodsede fredagens forårskulde og tog opstilling foran byens historieske mølle, hvor "møllehatten" efter et års omfattende renovering kom tilbage på sin vante plads

Der blev klappet, filmet og bidt et par negle, da kran-føreren fra Stubbekøbing Maskinværksted fredag morgen hejste "møllehatten" tilbage på toppen af Ganløse Mølle.

"Det er en stor dag for os i møllelauget og for byen Ganløse. Møllen har stor betydning for mange mennesker herude, og den bliver betragtet som byens vartegn," sagde Jan Hovard, medlem af Ganløse Møllelaug.