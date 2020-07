Var det noget at prøve kræfter med livet som ironman?

Ganløse-triatleter er i gang igen

Efter en lang periode med nedlukning af idrætsaktiviteter, så har Ganløse Tri-Center (GTC) gradvist hen over sommeren åbnet og øget sine træningsaktiviteter for medlemmerne af foreningen.

GTC er nu efter sommerferien klar, og kan åbne op for nye medlemmer, dog fortsat under Covid19 retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Der vil være mulighed for et gratis introhold, løber over otte uger, lyder det fra klubben.