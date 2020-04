Se billedserie Husets køkken-alrum, hvor Lone Lunding her sidder ved bordet, har fungeret som centrum for familiens liv i 50 år.

Ganløse-borger og tidligere Stenløse-byrådsmedlem Lone Lunding: "Jeg har ikke svært ved at komme til orde"

I 27 år var hun medlem af byrådet for S, og som 75-årig er Lone Lunding stadig aktiv i et hav af tillidshverv i sin hjemby, Ganløse

Lokalavisen Egedal - 01. april 2020

Hjemme hos Lone Lunding på Frøkær i Ganløse er der ro på.

Der hænger stadig lidt julepynt fremme, levende lys er tændt, manden læser avis i en lænestol i stuen, og hun byder på kaffe, cider og fastelavnsboller ved bordet i det store køkken-alrum, som har været husets hjerte, siden det blev bygget i 1970.

"Jeg tegnede selv huset, da jeg var 24 år og arbejdede på en tegnestue uden for Ganløse. Min mand og jeg boede i en andelslejlighed i Hillerød med vores tre små piger. Men Ganløse ligger jo dejligt, så vi købte en grund og boede i en campingvogn og en skurvogn på grunden, mens vi byggede huset," siger Lone Lunding.

Oprindeligt ville hun have lavet et ekstra værelse ud af det store alrum. Men det satte døtrene sig imod. De ville beholde fællesrummet, hvor de og deres venner ofte sad ved det store spisebord i midten. Familien var også med i en spiseklub bestående af voksne og børn i fire af de ni huse på vejen. Hver uge gik man hjem hos hinanden på skift for at lave vejspisning, så rummet var ofte i brug.

Lone Lunding har i sine 50 år som borger i Ganløse haft fingrene nede i mangt og meget, og ideen om vejspisning kom vist også fra hende.

"De andre siger, at spiseklubben kom op at stå, efter at jeg begyndte at læse på RUC," siger hun og smiler.

Hun blev uddannet socionom i 1984, men det politiske engagement daterer sig længere tilbage. I januar 1975 gjorde hun sin entre i byrådet, og på det første officielle foto er hun portrætteret i blomstret bondeskjorte og langt løst hår. Hun var bl.a. blevet valgt ind på løfter om flere institutionspladser, skoler og cykelstier. Og senere - i sin periode som borgmester fra 1990 til 1993 - fik hun skabt forbedringer netop på de områder.

Alle kender hinanden Lone Lundings politiske engagement går helt tilbage til barndommen. Hun voksede op i Valby og kom i elevrådet på Ålholm Skole. Da hun gik i 4. klasse, gik hun op til inspektøren for at forsvare en gruppe drenge, der havde fået en eftersidning for at have opholdt sig i pigernes gård. Men det passede ikke, forklarede unge Lone til inspektøren, for drengene var blevet skubbet derind af andre børn. Hun kom igennem med sit budskab - og drengene slap fri.

Som ganske ung var hun med til at forsøge at indrette en børneinstitution i andelsforeningen i Hillerød, hvor familien boede, og i Ganløse gik der heller ikke længe, før hun blev spejderleder og sad i skolenævnet på Ganløse Skole.

I det hele taget kom Ganløse til at danne en tryg ramme om familiens liv og de tre døtres opvækst. For enden af vejen lå en legeplads, og den var med til at holde huset fuld af børn og legekammerater.

"Det fantastiske ved Ganløse er, at alle kender hinanden. Det gjorde det til et dejligt sted at vokse op, og det er også derfor, at vores ældste datter købte et af de ældste huse i byen og flyttede tilbage hertil for 21 år siden," siger Lone Lunding.

Op ad bakke Hun mener stadig, at det var forkert, at Ganløse ved kommunesammenlægningen i 2007 blev slået sammen med bl.a. Stenløse, Ølstykke og Veksø i Egedal Kommune. "Vi prøvede at komme til en anden kommune, og vi lavede et rundspørge, hvor 65 pct. af borgene i Ganløse og Slagslunde svarede, at de hellere ville til Værløse. Men det fik vi ikke lov til," siger hun.

Ifølge Lone Lunding blev Ganløse efter oprettelsen af Egedal Kommune mere lukket om sig selv.

"Alt var op ad bakke," konstaterer hun.

Den følelse har hun lige fået genopfrisket, da hun og andre forgæves har forsøgt at gøre Ganløses fritids- og ungdomsklub til en selvejende institution for forhindre den i at blive flyttet ind på Ganløse Skole. Men byrådet sagde nej.

"Som oftest har indsatsen dog båret frugt. Det her med klubben er den eneste gang, jeg har oplevet, at det ikke har båret frugt. Byrådsmedlemmerne er optaget af deres eget, og det har ikke været muligt at motivere socialdemokraterne," siger hun med en vis irritation.

Strikker og kommer til orde Da familien kom til Ganløse, var der to banker og en sparekasse, to købmænd, posthus, medicinudsalg, grønthandel, to slagtere og vinhandel. Meget er forsvundet, og i dag kæmper byen for at bibeholde sit bibliotek.

Omvendt er idrætsforeningen stor, og mange børn og voksne går til sport. Der er også en meget aktiv spejdergruppe, og så er der den helt særlige Ganløsestemning, som Lone Lunding fremhæver.

"Vi tror, at man bliver bedre af at bo her. Folk har lidt flere visioner i Ganløse," siger hun og nævner, at det var borgernes aktive indsats, der forhindrede Ganløse Kro i at blive omdannet til boliger.

"Folk i Ganløse er sådan nogle, der gør ting. Hele byen samlede ind til en badmintonhal og gik i gang med at bygge den, og når svømmebadet har været trængt, går borgerne ind og sørger for vedligeholdelse," siger hun.

I dag er hun formand for Stenløse Kunstforening og deltager i en strikke-nørkleklub, som mødes i et rum oven på badmintonhallen i Ganløse. Hun strikker blandt andet sokker til sine syv børnebørn, fortæller hun og lyder et øjeblik som den typiske bedstemor.

Men selv om hun er pensionist af navn, slipper hun ikke det politiske. Hun er bl.a. medlem af Egedal Landsbyråd og bestyrelsesmedlem i Ganløse Bylaug.

"Med Stenløse Kunstforening kommer jeg ud og ser kunst seks gange forår og efterår. Vi vælger, hvad vi har lyst til at se, og f.eks. skal vi på Arken og se Picasso-udstillingen, inden den lukker. Kunstforeningen er virkelig min fornøjelse. Det andet, jeg engagerer mig i, er pligt. Man er nødt til at gøre noget, og det er ikke så svært for mig at komme til orde," konstaterer hun.