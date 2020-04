Vejret viste sig fra sin bedste side, da Ganløse Kro inviterede på øl. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ganløse Kro sagde tak for opbakningen: Bød på øl i solskinnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ganløse Kro sagde tak for opbakningen: Bød på øl i solskinnet

Alle retningslinjer blev fulgt til punkt og prikke, da ejerne af Ganløse Kro i søndags inviterede på gratis øl

Lokalavisen Egedal - 14. april 2020 kl. 15:38 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jan Bergmann og Kenneth Funch Molander, ejerne af Ganløse Kro, er så taknemmelige for den opbakning, som den lokale kro har fået og stadig får under corona-krisen, at de i søndags valgte at give lidt igen til kunderne.

På udendørs-området foran kroen blev baren rullet frem, og så kunne gæsterne ellers nyde solskinnet med et glas gratis fadøl fra anlægget.

"Økonomisk er det ikke muligt at byde på gratis mad og drikke, men vi havde noget øl på anlægget, som jo ikke skulle stå og blive dårligt. Derfor valgte vi at lave det her arrangement," siger de to kroejere.

Allerede på forhånd blev der gjort opmærksom på, at de fremmødte skulle trække videre ud i naturen omkring kroen, når de havde fået deres øl.

"Der er jo et forsamlingsforbud, så vi opfordrede vores søde gæster til at følge retningslinjerne for at undgå smitte-spredning," siger ejerne.