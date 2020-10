GOG og FIF venter: Lokal håndboldklub klar til U19-Ligaen

Her kommer pigerne blandt andet til at få hård modstand fra ni andre hold, heriblandt Odense Håndbold, GOG og FIF. Nummer 1 og 2 fra puljen vil gå videre til Danmarksmesterskabet.

"Vi er meget stolte af pigerne, og det her resultat er stort for vores klub. Det er ikke særligt tit, at vi i Smørum og omegn ser så stærkt et hold," siger Morten Ploug fra Ledøje Smørum Håndbold.