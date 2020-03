Frygt for coronavirus aflyser livekoncert og litteratur-oplæsning i Ganløse

Den øjeblikkelige coronavirus får nu arrangørerne til at aflyse et musikarrangement i Ganløse Kirke

Corona-virussen går sin gang over Danmark, og i det lys ser man sig nu nødsaget til at udskyde en livekoncert med litteraturoplæsning, der var planlagt den 19. marts i Ganløse Kirke.

"Det er vigtigt at sige, at arrangementet vil blive gennemført på et senere tidspunkt, når det er forsvarligt i forhold til risici vedrørende Corona-situationen. Vi har en masse dejlig musik og skønne digte på programmet, og vi glæder os til at opsætte arrangementet i vores smukke kirke i Ganløse - forhåbentligt på et tidspunkt i foråret," lyder det fra arrangørerene Anne Hjælmsø, Thorben Mikkelsen, Claus Bache og Susanne Overgaard.