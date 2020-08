Legepladsen ligger på området, hvor friluftsbadet tidligere lå. Behandlingsskolerne ser gerne, at pladsen åbnes op for børn i området.

Send til din ven. X Artiklen: Friluftsbad lukket - legeplads åbnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friluftsbad lukket - legeplads åbnet

Stenløse Friluftsbad, der reelt ophørte i 2010, er nu en saga blot

Lokalavisen Egedal - 19. august 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frem til 2010 var Stenløse Friluftsbad et populært udflugtsmål for mange i lokalområdet.

Efter det blev lukket, har der været mange spekulationer om hvorvidt det kunne genåbne. Men de planer er nu definitivt droppet, da der er åbnet en stor, ny legeplads på området.

Den åbnede før sommerferien og tilhører Behandlingsskolerne Stenløse, som i 2017 overtog bygningen på Skolevej 10. Skolen, der er en privat, selvejende institution for børn med særlige behov, har tidligere været fremme med planer om at omdanne friluftsbadet til et sportsanlæg med skater- og fodboldbane.

Det omtalte vi i Lokalavisen i september 2018, hvor skolen lod forstå, at man gerne så et anlæg opført, som kunne være til glæde og gavn for alle børn i Egedal. Her håbede man på støtte fra firmaer, fonde og Egedal Kommune.

Men de planer nu droppet, og i stedet har man åbnet en stor, ny legeplads på arealet bagved skolen.

Matcher behov "Dette er en større investering, der matcher de behov eleverne på skolen har for bevægelse, motorisk træning og som arena for leg og træning af sociale aktiviteter", siger Tobias Kolding Karnøe, der er dagbehandlingschef for Behandlingsskolerne.

Selv om planerne om et sportsanlæg, der kan benyttes af alle, er skrinlagt, er det skolens mål, at andre end eleverne vil benytte den nye legeplads, forklarer han:

"Uden for skolens åbningstid er det da min forhåbning, at også kvarteret børn vil få glæde af legepladsen - således at lokalområdet også profitere af vores investering."