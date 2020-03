Se billedserie Fiona Stamenov og Johannes Hermiz fra 3.C på Lærkeskolen i Stenløse er her i fuld gang med deres kunstværk. Privatfotos

Frem med penslen: Stenløse-elever maler fødselsdagsgave til Dronning Margrethe

3.C på Lærkeskolen i Stenløse har lavet elleve malerier i forbindelse med Dronningens 80 års fødselsdag i april. Ét af malerierne udstilles på Christiansborg Slot, hvor Dronningen vil kigge forbi for at se det lokale maleri og malerierne fra de 97 andre kommuner

13. marts 2020

"Man gør sig jo lidt ekstra umage, når man laver et maleri til Dronningen."

Julie Mølkjær, Benjamin Bundgaard og Mie Jensen fra 3.C på Lærkeskolen i Stenløse trækker på smilebåndene.

Vi befinder os i skolens billedkunst-lokale, hvor de lokale elever er i fuld gang med en storslået og noget anderledes skole-opgave.

Sammen med deres klassekammerater skal de nemlig fremstille elleve malerier, hvor Dronning Margrethe og Ledøje Kirke fremgår.

Efterfølgende skal en afstemning blandt lærere og elever så afgøre, hvilket ene "Egedal-maleri", der skal fremvises og hænges op på Christiansborg Slot i anledning af Dronningens 80 års fødselsdag.

Maleriet vil være Egedal Kommunes bidrag til fødselsdagen, mens 3. klasser fra landets øvrige 97 kommuner også vil have ét maleri hængende. Under ceremonien onsdag den 15. april, som er dagen før Dronningens runde fødselsdag, vil hendes majestæt gæste slottet for at se nærmere på de mange malerier - det vil foregå med deltagelse af to elever fra hver klasse.

"Vi glæder os rigtig meget til at vise Dronningen vores bidrag og maleri, og så bliver det naturligvis en kæmpe oplevelse for vores to elever, der får lov til at vise det frem for Dronningen. Det er en stor ære," siger Randi Carstensen, der er klasselærer for 3.C på Lærkeskolen i Stenløse.

Kirke med som motiv De 97 elev-malerier skal i sidste ende ses som en fælles fødselsdagsgave til Dronningen fra Kommunernes Landsforening.

"Det er rigtig sjovt at være med til, og vi har været i gang med opgaven i snart to ugers tid. Vi har besøgt Ledøje Kirke, som ud over Dronningen er vores andet motiv i maleriet. Vi skulle nemlig male et varetegn fra kommunen, og her faldt valget på Ledøje Kirke, som Dronningen også er meget begejstret for," siger Randi Carstensen, der roser elevernes arbejdsindsats.

"De har været super gode, og det er også mit indtryk, at opgaven har været spændende. Inden eleverne blev sat til at tegne skitser til de elleve malerier, så har vi også haft en masse undervisning om kongehuset," siger klasselæreren.

Mens klassen er ved at være færdig med dagens arbejde, så sætter Julie Mølkjær, Benjamin Bundgaard og Mie Jensen ord på "fødselsdags-opgaven".

"Det er jo ikke hver dag, at man får lov til at male et maleri til Dronningen, så det har været spændende og sjovt - også fordi vi har været på tværs i grupper," siger de tre elever, da Lokalavisen Egedal møder dem på Lærkeskolen.

Selvom kun ét maleri fra 3.C finder vej til Christiansborg Slot og Dronningen, så kan man stadig se klassens ti øvrige malerier.

"Ja, de bliver udstillet i Smørum Konfirmandhus fra mandag den 23. marts, hvor der vil være fernisering klokken 17.00. Eleverne glæder sig meget til at vise deres maleri frem," siger Randi Casrstensen.

Fakta 3.C på Lærkeskolen i Stenløse repræsenterer Egedal Kommune i den store kommunale fælles-fødselsdagsgave til Dronningen.

To elever (en dreng og en pige) deltager i en ceremoni på Christiansborg Slot om morgenen til først på eftermiddagen den 15. april, hvor Dronningen ser malerierne sammen medf børnene.

Hvert maleri indeholder frie fortolkninger af to motiver, nemlig Dronningen og ét varetegn fra kommunen.

Malerierne skal laves i A3-format og på karton, ligesom det ikke må indeholde glimmer.