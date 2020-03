Fra tom stationsbygning til levende velværehus: Nu er "Huset Levebobler" indviet i Veksø

"Den periode, hvor man får børn, er helt speciel. Især for kvinder kan det føles som noget af en "bobel", med en ny identitet, nye følelser og måske tanker om karrierevalg. Jeg tror på, at det kan være godt at prikke lidt hul på "boblen", så kvinderne møder andre kvinder i samme situation", fortæller Cecilie Kloster Olsen, der er kvinden bag Levebobler.

"Jeg faldt for de her flotte lokaler med det samme. De svarer til de rammer, jeg havde drømt om til Huset Levebobler. Her er plads til mange forskellige aktiviteter under samme tag. Det er let at komme til med toget. Og så findes der ikke et tilsvarende hus i nærheden af Måløv, Ballerup, Frederikssund - eller København for den sags skyld," siger hun.