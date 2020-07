Se billedserie 37-årige Marianne Petri og hendes 36-årige mand Andy Harris ses her foran deres nye gårdbutik på Søagergård. Fotos: KT

Fra storbyliv i London til idyl i Smørum: Marianne og Andy har indtaget Søagergård

Dyrevelfærd, bæredygtighed og et lokalt præg er nøgleordene for Marianne Petri og Andy Harris, der for et halvt år siden flyttede fra England og ind på Søagergård i Smørum. Her driver de et mini-jordbrug, hvor de sælger æg fra egne høns

Af Kenneth Tanzer

"Man kan godt sige, at vi udlever vores drøm. Det er det her, som vi brænder for."

37-årige Marianne Petri og hendes 36-årige mand Andy Harris har fundet lykken på Søagergård på Skebjergvej nummer 4 i Smørum.

Her råder de over et stort område på i alt ti hektar, hvor dyreliv og en storslået natur går hånd i hånd, hvilket står i skærende kontrast til det hektiske storbyliv, som parret kommer fra i London.

"Ja, vi boede sammen i London, hvor vi også mødte hinanden for seks år siden. Det var en god tid derovre, men nu var vi nået til et punkt, hvor vi gerne ville være i naturen og bruge naturen og jorden, for vi har begge en interesse i, hvordan vores mad bliver produceret, og hvor det kommer fra," siger Marianne og Andy, der efter lidt søgen frem og tilbage endte med at flytte hjem til Mariannes barndomshjem Søagergård.

"Det var faktisk min søster, som kom på ideen. Jeg havde sådan set ingen planer om at flytte hjem, men hun kunne godt se for sig, at Andy og jeg flyttede ind på gården og boede side om side med mine forældre. Vi tog springet i januar, og det har været så godt. Selvfølgelig er det lidt mærkeligt at vende tilbage til det sted, som jeg forlod som 17-årig, men jeg føler mig hjemme her," siger Marianne Petri.

Og parret har bestemt ikke spildt tiden det første halve år på dansk grund.

I april slog de dørene op til deres nye og hyggelige gårdbutik, hvorfra de sælger æg fra egne høns, som hver dag færdes udenfor på "ageren", hvor de har adgang til græs, planter, insekter og et mobilt hønsehus.

95 høns og én hane "Vi har 95 høns og én hane på gården, og de er hver dag om sommeren ude fra klokken 4.00 om morgenen til klokken 22.00 om aftenen. Vi flytter dem også med jævne mellemrum, så jorden, som de går og skraber i, kan regenereres. Vores høns lever et godt og naturligt liv, og for os spiller dyrevelfærd en stor rolle," siger Marianne og Andy, som har fået en god start med deres nye gårdbutik.

"Vi åbnede midt i corona-nedlukningen, og der har selvfølgelig været nogle udfordringer, for vi skulle og skal stadig være påpasselige, men vi er blevet godt modtaget af lokalområdet. Vi kan godt mærke, at folk viser en interesse for vores måde at gøre tingene på, og det går helt i tråd med det, som vi gerne vil skabe herude. Vi vil gerne være et sted, som de lokale besøger, hvor de ikke blot køber en bakke æg, men også tager herfra med lidt baggrundsviden, om hvordan dyrene har haft det. For os handler det om bæredygtighed, dyrevelfærd, biodiversitet og det lokale præg," siger Marianne og Andy.

Mens hele området er på i alt ti hektar, så råder parret over to hektar til deres nye mini-landbrug, hvorfra de også dyrker egne grøntsager.

"Vi dyrker blandt andet tomater, salat, squash, kål, løg og agurker. Vi har solgt lidt salat, men ellers har vi ikke sat vores produktion til salg. Det kommer vi dog til, men vi er stadig ved at finde ud af, hvordan vi vil gribe det an," siger Andy og Marianne.

Vil forsyne sig selv Parret lægger ikke skjul på, at de har store planer for fremtiden på Søagergård.

"Vi har en drøm om at blive selvforsynede og dele glæden over råvarer, der bliver til på naturens og dyrenes præmisser. Vi vil gerne inspirere andre til at se, at man selv kan dyrke sine friske grøntsager fra et drivhus, en lejlighed eller på en balkon i stedet for at købe det i en butik," siger Marianne og Andy, som også har fundet melodien i forhold til fordelingen af de nye opgaver, som gårdbutikken og landbruget kræver hver eneste dag.

"Andy er vel blevet fuldtids-landmand. Han er på gården hver dag, hvor han passer grøntsagerne og vores høns. Han bruger en masse tid på dem - både i forhold til research, men også på at observere deres færden. Jeg har et arbejde i København som projekleder, men ved siden af det er jeg herude på gården, hvor jeg står for gårdbutikken og holder snor i vores facebookside og instagram-profil," siger Marianne Petri. Man læse mere om projektet på www.søagergård.dk