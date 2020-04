Fra næste uge: Nye åbningstider for Egedals skoler og dagtilbud

Et enigt Egedal-byråd har fredag morgen besluttet, at der fra næste uge vil være nye åbningstider i kommunens skoler og daginstitutioner. Dagplejens åbningstid nedsættes med tre timer om ugen for at løse rengøringsopgaver