Fra malerier til glaskunst: Forårsudstilling i Stenløse Kulturhus

Syv kunstnere fra Kunstner-Kælderen er klar med en forårsudstilling, hvor der også bydes på et musikalsk indslag

"Et af temaerne på vores udstilling er, have/terrasse kunst med blandt retro stager med moderne glaskunst. Naturen, dyrene og det abstrakte har vores to malere Pernille Kjær og Viggo Neble Jensen blandt andet vægtet på denne udstilling. Du skal ikke blive forskrækket, når du ser dem, dyrene er ikke levende," siger Ulla Bjerring, formand for Kunstner-Kælderen.