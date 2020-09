En bogcafé står for døren i Stenløse Kulturhus. Pressefoto

Fra litteratur til digte: Bogcafé i kulturhuset

Årets overordnede tema for bibliotekets personale er natur

Årets overordnede tema for bibliotekets personale er natur, men det bliver alligevel forskellige typer af bøger, såsom skønlitteratur og digte der vil blive præsenteret. Samtidig vil Birgitte Pedersen komme med anbefalinger af en række af årets nye bøger. Undervejs vil der traditionen tro blive serveret kaffe og kage.

Så kom og få en masse anbefalinger til gode læseoplevelser. Bogcaféen varer cirka to timer inklusive en kort pause. Billetter sælges for 40 kr. og kan købes via egedalbibliotekerne.dk. De kan også købes på Ølstykke eller Smørum Bibliotek i åbningstiden, men kun på dankort.