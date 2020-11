Første årgang snakkede om regler og "rigtigt og forkert" i trafikken og legede færdselslege, hvor fokus især var på at lære højre vs. venste. Foto: Lærkeskolen

Fra førstehjælp til trafik-regler: Vellykket færdselsdag på Lærkeskolen

"Der blev snakket om rigtigt og forkert i trafikken, og vi fik besøg fra Sikker Trafik, hvor to ambassadører fortalte om dengang de selv var involverede i en alvorlig ulykke. Både lærere og elever var yderst engagerede og alle bedre klædt på til at færdes i trafikken," siger Lena Aabjerg i en pressemeddelelse fra Lærkeskolen.

0. årgang gennemførte færdselsteori og efterfølgende gåprøve, mens 1. årgang snakkede om regler og "rigtigt og forkert" i trafikken og legede færdselslege, hvor fokus især var på at lære højre vs. venste. 2. årgang ligeledes færdselsteori og gennemførte efterfølgende mini-cyklistprøve, og 3. årgang snakkede om regler og "rigtigt og forkert" i trafikken og legede færdselslege, hvor fokus især var på at lære højre vs. venste.