Medlemmerne hos Egedal Fotoklub præsenterer en udstilling i forbindelse med klubbens fem års fødselsdag. Her ses et billede, der er taget af Kristian D. Hansen.

Fotonørder stiftede en klub: Nu står den på fødselsdag

Fælles for de fire var, at de ganske enkelt manglede et foto-fællesskab.

Filmrulle klippes

"Den 12. september kl. 12 klipper Egedals borgmester, Karsten Søndergaard, filmrullen til en udstilling af vores medlemmers billeder, som de har taget igennem den tid de har været medlem. Det hele foregår i den store sal i Stenløse Kulturhus, hvor vi byder på lidt vådt og tørt. Vi slutter af kl. 16.00, og der vil også være mulighed for at få lavet et portrætbillede, der bliver printet med det samme, samt få en snak med klubbens medlemmer," lyder det fra Hallur Markvig, formand for Egedal Fotoklub.