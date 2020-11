LEV vil drive medborgerhus, forsamlingshus og spejderhus i Liselund. Arkivfoto. Foto: Kenn Thomsen

Forslag fra LEV: Vil drive botilbud og forsamlingshus i Liselund

Det vil styrke fællesskabet og give lokale arbejdspladser, mener forening

Lokalavisen Egedal - 03. november 2020 kl. 17:00 Af Finn Due Larsen

Liselund bør omdannes til et bo- og beskæftigelsestilbud for borgere med udviklingshandicap, som samtidig vil tjene som medborgerhus og forsamlingshus i Ganløse.

Sådan lyder et forslag fra Landsforeningen Evnesvages Vel (LEV), Et forslag, som er sendt til udvalgte byrådsmedlemmer.

Af forslaget fremgår det blandt andet, at der er tale om et ocialpædagogisk bo- og beskæftigelsessted, der kan bidrage til "det solide forankrede aktive fællesskab i Ganløse med at etablere og drive et medborgerhus for hele byen. Og oveni tilføre lokale arbejdspladser."

LEV foreslår, at forsamlingshuset drives som socialpædagogisk beskæftigelsestilbud. Desuden skal der være mulighed for samarbejde om drift af et spejderhus for Ganløses børn og unge.

Foreningen peger på, at det vil være et sted der kan drives efter samme model som for eksempl Grennessminde i Høje Taastrup, cafeen ved Jægerspris Slot og Café Chaplin i Helsingør. Hvor borgere med udviklingshandicap er i beskyttet beskæftigelse, og sammen med personale står for den daglige drift:

"Borgere med let til moderat psykisk handicap er ivrige efter job i café og lettere drift opgaver; rengøring, vedligeholdelse inde- og ude", skriver Birgitte Wacher, formand for LEV Egedal, i brevet til byrådsmedlemmerne.

Til Lokalavisen uddyber hun, at foreningen med forslaget håber at kunne gribe et stort ønske i Ganløse:

"Vi ser muligheder for at kunne drive et medborgerhus og forsamlingshus, men også et spejderhus. Vi har gode erfaringer med steder, der drives med beskyttet beskæftigelse. For eksempel i Fakse", siger hun.

LEV håber på et samarbejde med Ganløse Bylaug, Landsforeningen Autisme , Egedal Kommune og andre interessenter.

Skal i udbud Et af de byrådsmedlemmer, der har modtaget ansøgningen fra LEV, er Ib Sørensen (Soc.), formand for planudvalget.

Han henviser til, at der netop er vedtaget en lokalplan for Liselund, og at han derfor ikke kan sige noget på forhånd om forslaget:

"Alle gode ideer modtages selvfølgelig. Men nu skal Liselund ud i en udbudsrunde, og her er LEV naturligvis velkommen til, som alle andre, at byde ind med forslag."

I Ganløse Bylaug kender man ikke noget til forslaget fra LEV. Formand Niels Hedeager Madsen lader forstå, at bestyrelsen vil studere forslaget nærmere, før man melder noget ud.