Hvordan kan Ølstykke Stationsby fornyes, omdannes og fortættes for at sikre en mere levende og aktiv by. Det skal flere byrumsforsøg nu klarlægge. Arkivfoto

Fornyelse i vente: Flere byrumsforsøg skal prøves af i Ølstykke Stationsby

En række byrumsforsøg skal i løbet af foråret afprøves i Ølstykke Stationsby, men nu kan corona-krisen komme i vejen

Lokalavisen Egedal - 24. marts 2020 kl. 14:30 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Egedal Kommune har man sat gang i en helhedsplan for Ølstykke Stationsby, og i den forbindelse skal der kigges på, hvordan Ølstykke Stationsby kan fornyes, omdannes og fortættes, så der sikres en mere levende og aktiv by.

Den proces kræver en stor borger-inddragelse, og derfor valgte Egedal Kommune i slutningen af sidste år at oprette et midlertidigt projektkontor i byen.

Her mødte omkring 100 borgere op og gav deres gode ideer og input til udviklingen af byen. På baggrund af de mange udspil fra borgere og grundejere bliver der i løbet af foråret 2020 afholdt en række forskellige byrumsforsøg for at afprøve og teste, hvad der virker.

Det handler ganske enkelt om at finde ud af, hvordan der kan skabes mere liv og aktivitet i Ølstykke Stationsby.

Foreløbig er det planen, at fem byrumsforsøg skal føres ud i livet - blandt andet skal naturen findes i form af afmærkning af ruter til Skenkelsø Sø og Storesø-Lyngen. Det er også planen, at Ørnebjergvej skal lukkes midlertidigt for at etablere et nyt grønt byrum på torvet og vejbanen.

Lys og bibliotek ud i byen Et tredje forsøg peger på forskellige lysinstallationer i byen for at skabe identitet, tryghed og bedre sammenhæng. Derudover skal en midlertidig lukning af et mindre stykke af Gammel Roskildevej medføre et aktivitetsområde på vejbanen, hvor der efter planen skal etableres forskellige lege.

Sidste byrumsforsøg handler om at få biblioteket ud i byen, så det skaber en forbindelse til bymidten og aktiverer udearealerne omkring biblioteket.

På det seneste møde i Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune blev de midlertidige byrumsforsøg taget til efterretning, men den nuværende corona-krise kan udskyde de lokale forsøg.

"Det er tiltag, som vi meget gerne vil prøve af i løbet af foråret, men som situationen er i øjeblikket med corona-krisen, så bliver de her byrumstiltag sat på stand-by. Lige nu er der usikkerhed omkring mange ting, så jeg tør ikke spå om en tidshorisont," siger Charlotte Haagendrup (C), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

Hun vil dog gerne rose de tiltag, som borgerne har fundet frem til.

Gode udspil "Vi har fået en masse gode udspil til, hvordan vi kan løfte Ølstykke Stationsby. Vi vil gerne et spadestik dybere og se på, hvad der fungerer, og hvad der måske ikke fungerer. Jeg glæder mig til at få ført de her tiltag ud i livet, hvor borgerne kan mødes på en anden måde og se deres by fra en anden side. Det spiller også også fint sammen med vores vision "hverdag og fællesskab i bevægelse", siger Charlotte Haagendrup.