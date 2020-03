Foredrag om Karen Blixen på Ølstykke Bibliotek

Her vil lektor Charlotte Engberg introducere de fremmødte til en af dansk litteraturs største internationale stjerner, nemlig Karen Blixen.

Med udgangspunkt i sin seneste bog "Latter og lettere beruset: Om at læse Karen Blixen" vil Charlotte gøre os klogere på Blixens forfatterskab, og det skal nok blive både oplysende og underholdende, for som Charlotte skriver: