Foredrag: Mød trommeslageren Søren Frost

Frost har som den eneste dansker designet sin signatur lilletromme, sammen med Yamaha drums. Han spiller p.t. udover DR Big Band, med Kjeld Lauritsen/ Miriam Mandipira/ Per Gade, Tuesday Night Brass Band og Allan Mortensen/ Jens Jefsen Quartet. Musik genre er jazz, rock, New Orleans funk and beyond.