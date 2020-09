Foredrag: Mental sundhed på jobbet og derhjemme

"Foredraget er for dig, hvis du kan genkende dette. Du sidder ved aftensbordet med din partner og brokker dig over dine kolleger. Du føler at de dræner dig for energi. Samtidig ved du godt, at du bør tage snakken med dem. Men du mangler overskuddet til at handle på det. På vej til arbejde tænker jeg: Hvorfor reagerede jeg så vredt på, at mit ældste barn var så langsom til at blive færdig, inden jeg skulle aflevere ham/hende i skolen? Jeg havde jo besluttet i går aftes, at jeg ville være tålmodig og vise overskud her til morgen. Men alligevel glippede det," lyder det fra Bjarne Nielsen, der er manden bag Mental Vinder og VIWA Coaching. VIWA står for Vinder Indstilling Winning Attitude.