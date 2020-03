Forårsudstilling går virtuelt

Forårets komme varsler normalt at det er tid for den store traditionsrige forårsudstilling på Gulddysse Kulturgård i Gundsdømagle, men som alle andre i Danmark er også kulturgården berørt af den øjeblikkelige sundhedssituation og derfor lukket ned indtil videre.

Det betyder, at man i år har været nødt til at aflyse udstillingen i gårdens lokaler, men kunstelskere behøver ikke gå helt forgæves, for til gengæld har man valgt at lade forårsudstillingen "gå virtuelt", så man online kan se en hel del af de værker, der skulle have været udstillet .