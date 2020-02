Nu er ventetiden forbi. På fredag er der indvielse på det nye fibernet-projekt i Egedal. Arkivfoto

Første spadestik på fredag: Nu får Egedal fibernet

I Egedal Fibernet er de glade, for på fredag i denne uge igangsættes projekt fibernet til Egedal af med det første officielle spadestik.

"Vi har netop modtaget besked fra GigaBit at de nu kan påbegynde projektet i Ølstykke. Det kommer til at foregå fredag den 7. februar kl. 15.00 ved parkeringspladsen ved Roma Pizzaria på Kamstensvej i Ølstykke. Vores borgmester Karsten Søndergaard og formand for Kultur og Erhvervsudvalget Charlotte Haagendrup vil være med til indvielsen," siger Henrik Haagendrup, fiberambassadør.

Den lokale Rotary klub Egedal besluttede tilbage i 2018 at nedsætte et udvalg som skulle være fiberambassadører for at få bedre internetforbindelser til Egedal.

Klaus Jakobsen fra Egedal Rotary Klub, der er idemand og en af kræfterne bag det udvalg som har opgaven, er en glad mand.

"Der har været en del usikkerhed om hvornår man kunne komme i gang, for der er jo en del praktiske ting som skal være på plads, men nu ser det ud til at enderne mødes og at man kan komme i gang i Ølstykke. Vi glæder os til indvielsen, og håber at der dukker mange interesseret borgere op," siger Klaus Jakobsen i en pressemeddelelse.

Stor interesse

Klaus understreger, at man er ved at undersøge interessen i Veksø, Knardrup og Smørum. Og indtil videre er interessen meget stor.

"Så efter indvielsen på fredag skal vi i gang med at sortere i alle de interesse-tilkendegivelser vi har modtaget, for vi skal altså have fibernet til hele Egedal. Man kan også selv gøre en forskel, hvor man kan tilmelde sin bolig til fibernet, og man kan melde sig som fiberambassadør, for jo flere vi er des større chance, er der for at få alle med," siger Klaus Jakobsen.