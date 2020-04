De mange rådgivere, som nævnes på byggepladsskiltet, vil bygge, landskabeligt bearbejde og tilse, at parkeringshuset står klar til brug som planlagt i slutningen af 2020. Foto: Egedal Kommune

Første etape af parkeringshus i Egedal By bygges nu: 280 pladser på fire etager står klar i slutningen af året

Totalentreprenøren NCC er netop gået i jorden på byggepladsen nord for Føtex i Egedal By for at bygge parkeringshus.

Lokalavisen Egedal - 07. april 2020

Et nyt byggepladsskilt på Jon Lilles Vej 1 viser, at byggearbejdet er igangsat.

Lige nu er det første jordarbejde påbegyndt, som starten på den store aktivitet, der vil være på byggepladsen resten af året.

Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

"Det glæder mig, at vi kan holde byggeaktiviteten i gang trods Corona-situationen, så parkeringshuset står klar, som planlagt i slutningen af året. Byggeriet af Egedal By skyder op i fuld fart, og med parkeringshuset bidrager vi til, at der er parkeringspladser til mange af de nye beboere og brugere af bydelen og i området ved Egedal Station. De kommende brugere af parkeringshuset får et rummeligt parkeringshus med åbenhed og godt overblik," siger Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune.

Parkering til alle Parkeringshuset bliver et offentligt parkeringshus, som udbygges i takt med, at Egedal By udbygges. Egedal Kommune står for byggeriet af første etape, med i alt 280 offentligt tilgængelige parkeringspladser, der kan benyttes af alle. Fuldt udbygget vil parkeringshuset kunne rumme ca. 600 parkeringspladser, fordelt på syv etager.

Første spadestik er aflyst på grund af corona-situationen, men Egedal Kommune håber at kunne holde rejsegilde senere på året.