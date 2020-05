Artiklen: Fodboldklub udsat for groft hærværk: Smadrede flasker og ødelagte møbler

Fodboldklub udsat for groft hærværk: Smadrede flasker og ødelagte møbler

"Åh nej nu igen." Sådan indleder Stenløse Boldklub et ærgerligt og trist opslag på sin Facebookside.

Her valgte ukendte hærværksmænd at smadre 25-30 flasker ud over området, ligesom der lå smadrede flasker på græsområdet omkring anlægget. Derudover blev flere udendørs borde og stole smadret, mens overdækningen blev ødelagt ved brug af store pinde, der blev smidt på jorden.