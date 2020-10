Flere villa-indbrud: Tyve løb med tablets, smykker og kontanter

På Sigridsvej i Ølstykke slog tyvene til i tidsrummet fra den 10. oktober kl. 12.00 til den 17. oktober kl. 21.50. Gerningsmændene kom ind ved at bryde et vindue op, hvorefter der blev stjålet en bærbar computer, to tablets og kontanter.