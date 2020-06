Flere trafik-tiltag på Hampelandskolen: Ny cykelsti kan være på vej

Se billedserie Egedal Kommune har fremlagt flere forslag, der skal sikre en sikker skolevej til og fra Hampelandskolen.

Kommunen ser på flere løsninger, der kan sikre børnene en sikker vej til og fra Hampelandskolen i Ølstykke

Lokalavisen Egedal - 12. juni 2020

Der bliver stort rykind på Hampelandskolen efter sommerferien, når de sidste elever fra Toftetøjskolen melder deres ankomst.

Det skaber tryk på de fysiske rammer, som står foran en større ombygning, men også trafik-sikkerheden og de omkringliggende skoleveje kræver Egedal Kommunes bevågenhed.

"Vi kigger på en masse trafikale løsninger, for der kommer til at være flere børn, som efter sommerferien vil cykle til og fra skole. Sideløbende anbefaler vi skolen at vedtage en trafikpolitik og lave en kampagne, der skal nedbringe forældre-kørsel til og fra skole," siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget i Egedal Kommune.

Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så er det allerede besluttet, at der etableres både torontolys og lamper ved overgangen ved Ny Toftegårdsvej i Ølstykke.

Fokus på Ny Toftegårdsvej Derudover har politikerne "nikket ja" til at der gennemføres tydeligere afmærkning af de anbefalede skoleveje til og fra Hampelandsskolen.

Men flere tiltag er i støbeskeen. På tirsdagens møde i Skoleudvalget blev det godkendt, at der arbejdes med trafiksikkerhedstiltag målrettet problemstillingen på skolen, nærmere betegnet ved indkørslen til parkeringspladsen ved SFO'en på Hampelandsskolen.

Samtidig stillede udvalget et ændringsforslag, der går ud på, at der igangsættes et projekt om indkørselsforbud og parkerings-standsningsforbud på Ny Toftegårdsvej.

"Det er op til politiet, om der kan opsættes indkørsel forbudt-skiltning samt opsættes parkerings/standsningsforbud. Et parkeringsforbud på Ny Toftegårdsvej skal også håndhæves af politiet," siger Betina Hilligsøe til Lokalavisen Egedal.

Et andet ændringsforslag peger på, at administrationen nu skal undersøge muligheden for anlæg af cykelsti langs parkeringspladsen fra Ny Toftegårdsvej til Hampelandsskolen.

Problem ved biblioteket "En cykelsti, der løber bagom og rammer Hampelandskolen, kan være en god ide. Det kan løse nogle af de trafikale udfordringer. Nu skal vi finde ud af, hvad cykelstien koster og om jorden er ejet af kommunen," siger Betina Hilligsøe.

Men her stopper arbejdet ikke for kommunens administration. Udvalget har nemlig også bedt om, at der kigges på skiltning/markering på fællesstierne på Ny Toftegårdsvej.

Problematikken ud for Ølstykke Bibliotek er søgt løst gennem at udlægge den del af stien til en samlet fællesti, som udmunder i, at cyklister og fodgængere fordeles nær krydset, så trafikken normaliseres ved krydset Ny Toftegårdsvej/Gammel Roskildevej.

"Det er et forslag, som betyder, at der skal bruges cirka 100.000 til asfaltarbejde på strækningen ud for Ølstykke Bibliotek," siger Betina Hilligsøe.