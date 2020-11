Flere muligheder for julehjælp i Egedal

Der er igen i år julehjælp at hente for trængte Egedal-familier

Hos Røde Kors Egedal kan man selv printe ansøgningsskema, udfylde det og sende det til sikkerpost@egekom.dk . Har man ikke mulighed for at sende det, kan man aflevere skemaet i Borgerserviceskranken på Egedal Rådhus.

"Vi henstiller dog til, at flest mulig sender skemaet digitalt på grund af Coronasituationen. Kontrol- og Ydelsesteamet i Center for Arbejdsmarked og Ydelse står for koordineringen. Man skal bo i Egedal Kommune og have børn under 18 år. Ansøgningsfristen er 10. december 2020. Alle ansøgere får svar senest den 14. december 2020 og samtidig giver der besked pr. e-mail eller sms om hvor og hvornår julehjælpen kan hentes," oplyser Egedal Kommune.

Hos ALIVE-kirken i Ølstykke kan man selv vælge at printe ansøgningsskema, udfylde det og sende det til sikkerpost@egekom.dk. Har man ikke mulighed for at sende det, kan du aflevere skemaet i Borgerserviceskranken på Egedal Rådhus. Man skal bo i Egedal Kommune for at kunne søge. Ansøgningsfrist 24. november 2020. Alle ansøgere vil få besked hurtigst mulig efter fristens udløb. Julehjælpen udleveres ved et hyggeligt arrangement lørdag den 19. december 2020 om eftermiddagen i ALIVE-kirken Ølstykke, Kornvænget 1 B, 3650 Ølstykke.