Flere fossilfri busser kan være på vej

Den kollektive trafik i Egedal skal være endnu mere miljøvenlig, i form af en større udbredelse af den fossilfri busdrift. I en indstilling fra administrationen i Egedal Kommune, som politikerne lige nu overvejer, lægges der op til mulighed for en udvidelse af de allerede gennemførte beslutninger på busdriften.

I september 2018 blev det besluttet, at linjerne 147 og 157 blev betjent ved fossilfri drift, og siden er linjerne 158, 163 og 217 fulgt med.

Byrådet besluttede i september 2019, at linje 144 skal udbydes med krav om fossilfri drift. I fremtiden kommer også buslinjerne 334, 358, 312, 314 og 216 også i udbud, når de nuværende kontrakter ophører.

Derfor er der i forslaget fra administrationen lagt op til at gennemføre en principbeslutning om valg af drivmiddel, hver gang der fremlægges et udbud til kollektiv bustrafik. Så der ikke skal tages stilling fra gang til gang.

”Det er altså en principbeslutning, og ikke noget konkret vi beslutter nu og her. Det er noget vi gør som en udløber af klimaplanen”, siger Bo Vesth (V), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han henviser til den klimaplan som byrådet, som tidligere omtalt, vedtog i februar, hvor det blandt andet indgik, at der skal være fossilfri drift af busser i 2030. Det skete med baggrund i, at 24 procent af CO2-udledningen i Egedal Kommune skyldes offentlig trafik.