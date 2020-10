Fjernvarme-nedgravning giver kø på Frederikssundsvej: Nu lakker arbejdet mod enden

Egedal Fjernvarme A/S er i fuld gang med et stort projekt, der skal forsyne kunderne i Stenløse Øst.

"Der er ingen tvivl om, at gravearbejdet giver gener for trafikken på Frederikssundsvejen, men vi er snart færdige derude. Der går ikke lang tid," siger Jørn Arne Nielsen.

"Det er ikke rigtigt. Vores tilladelse fra Vejdirektoratet er givet i perioden fra den 19. oktober til den 27. november. Den kommer vi til at overholde uden problemer, for vi er som sagt snart færdige," siger Jørn Arne Nielsen.

"Det er ikke nemt sted at anlægge rør, fordi de skal ligge i en bestemt dybde. Det giver udfordringer, men vi er godt på vej. Det er nødvendigt at grave på Frederikssundsvejen for at komme over Stenløse Å ," siger direktøren.