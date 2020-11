Fine ingeniør-evner: Lokale skole-elever byggede modeller

9.A på Stenløse Privatskole fandt spændende løsninger under det landsdækkende event "Engineering Day"

Det landsdækkende event "Engineering Day", som blev gennemført i uge 45 på skoler over hele landet, var i år også på skemaet på Stenløse Privatskole, hvor 9A og deres lærer Benedikte Gang fik én på opleveren.

Eventet har til formål at få engagerede elever fra hele Danmark til udnytte deres naturfaglige viden til at bygge prototyper, som løser virkelige problemstillinger.

"Vi brugte dagen på at lave spændende undersøgelser af forskellige materialers friktion og styrke, så de efterfølgende kunne bygge et energivenligt transportmiddel, som kunne flytte en pakke 30 cm. uden at de skubbede den direkte med hånden," siger Benedikte Gang.