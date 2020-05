Find naturen fra Ølstykke "down-town"

Nærheden til naturen

Her kom det bla frem, at borgere synes, at en af Ølstykke Stationsbys helt store kvaliteter er nærheden til de store naturområder Storesø-Lyngen og Skenkelsø Sø, men at det er svært at finde derud. Byrumsforsøget Find Naturen har således til formål at opfordre til bevægelse og aktivitet, ved at skabe opmærksomhed på de bynære naturområder, der ligger omkring Ølstykke Stationsby.