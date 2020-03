Fem beboere på plejecentret Egeparken i Egedal er smittede med corona og yderligere et antal beboere mistænkes at være smittede. Foto: Adobe/Stock Foto: photoguns - stock.adobe.com

Fem beboere smittet med corona på Plejecentret Egeparken

Fem beboere på plejecentret Egeparken er konstaterede positive med Covid-19. Egedal Kommune har været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, og alle ressourcer er sat ind for at forhindre yderligere smittespredning

30. marts 2020

I weekenden blev de første beboere på et plejecenter i Egedal Kommune konstateret positive med Covid-19. Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse. Der er tale om fem beboere på plejecentret Egeparken og yderligere et antal beboere mistænkes at være smittede. Disse testes alle i dag. Alle pårørende til beboere på plejecentret er orienteret om situationen.

”Det er en ulykkelig situation, vi nu er i – men som vi gør vores allerbedste for at håndtere. I Egedal har vi hele tiden har fulgt alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger til, hvordan vi minimerer risikoen for smittespredning. Beboerne på vores plejecentre er blandt de særlige risikogrupper, og derfor gælder der også særlige forholdsregler, som er blevet efterlevet,” fortæller velfærdsdirektør Søren Trier Høisgaard.

Ingen smitte blandt medarbejderne Egedal Kommune har også været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed, som har bistået med vejledning til hvordan man bedst muligt sikrer beboerne og de ansatte mod smittespredning. ”Vi har dygtige og engagerede medarbejdere som sikrer, at hverdagen for beboerne på plejecentret fortsat er tryg. De sygdomsramte beboere er naturligvis isolerede fra Egeparkens øvrige beboere. Indtil videre er der ikke konstateret smitte blandt medarbejderne”, Tina Wils, centerchef i Center for Sundhed og Omsorg. Kommunens sundhedsberedskab følger situationen tæt, og tager alle nødvendige forholdsregler for at forhindre smittespredning.