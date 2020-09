Fed lørdag for bil-entusiaster: Hestekræfterne blev sluppet løs i centeret

Se billedserie Både store og små fandt vej til lørdagens biludstilling i Egedal Centret. Fotos: KT

Både store og små havde lørdag nogle herlige timer i Egedal Centret, da ti forskellige bilforhandlere udstillede 40 nye modeller

14. september 2020

Nogle valgte at stoppe op og lure lidt på afstand, mens andre gik "all-in" og satte sig ind bag rattet for at nærstudere detaljer og udstyr.

Fælles for flokken var en stor interesse for de nyeste bil-modeller fra blandt andet Kia, Skoda, Citroén, Nissan, Ford, Toyota og flere andre.

De var alle samlet i Egedal Centret i lørdags, da Lokalavisen Egedal afviklede den årlige biludstilling i samarbejde med de lokale bilforhandlere og Egedal Centret.

I alt 40 biler var udstillet af ti forhandlere, som dagen igennem havde rigeligt at se til med at svare på spørgsmål om alt lige fra pris til fælge.

"Vi har været med hernede ti-tolv gange, og det er altid en fornøjelse. Vi møder vores egne kunder under hyggelige omstændigheder, og vi giver os altid tid til at svare på deres spørgsmål. Hvis vi mærker en konkret interesse for én af vores biler, så laver vi en aftale," sagde Patrick Wildbork Nowack fra Skoda.

Så en biludstilling som denne her kan godt føre til en konkret handel?

"Ja, det kan det sagtens, og det har det også gjort tidligere, men ellers handler det om at få vist os frem."

Alletiders arrangement Lørdags-kunderne i Egedal Centret var også ganske godt tilfreds med udstillingen, hvor de havde god tid til at se nærmere på de mange modeller.

"Det er alletiders med sådan en biludstilling. Jeg er her hvert år for at få lidt god inspiration. Jeg har tidligere haft en mitsubishi, men nu kører jeg rundt i en Kia, så dem kan jeg jo lige snakke med hernede og få nogle gode råd," sagde Ølstykke-borgeren John Andersen.

Traditionen tro, så blev udstillingen også krydret med sjove konkurrencer, gratis is og ballondyr til børnene.

Og så fik dansepigerne fra DCT Dans i Stenløse velfortjente klapsalver, da de gav den gas med en underholdende opvisning.