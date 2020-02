Fastelavn på Egedals demenscafé

Egedals café "Husker Du" for demensramte og deres pårørende er mandag den 24. februar fra kl. 12.30 til 14.30 klar til at fejre fastelavn i HEP-Huset i Stenløse.

"Det er fastelavnsmandag, og så skal vi naturligvis slå katten af tønden. Så man skal møde op og se, om I kan blive kattekonge, der er mange om buddet. Men for at der ikke skal gå tøndeslagning i hele eftermiddagen, har vi inviteret gruppen "Lige i skabet" til at komme og underholde os lidt og ikke mindst spille for til et par fællessange," lyder det fra "Cafe Husker Du".