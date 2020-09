Se billedserie Eleverne fra 3.X på Egedal Gymnasium fandt masser af affald, da de torsdag dukkede op på Niels Olsens Vej i Ølstykke. Fotos: KT

Farvel til plastik, papir og pap: Elever tog på affaldsjagt

"Vi vil gerne være med til at passe på vores lokalområde," siger elevrådsformand Mette Rasmussen fra Egedal Gymnasium & HF, der i sidste uge samlede affald sammen i både Ølstykke og Stenløse

25. september 2020

"Vil man klimakampen, så må man også selv gøre noget og starte et sted."

Mette Rasmussen, elevrådsformand på Egedal Gymnasium & HF, griber fat i affaldssækken og rækker ud efter noget pap og to stykker papir, der ligger og flyder på jorden.

Det er torsdag formiddag, og Lokalavisen Egedal er dukket op ved Netto på Niels Olsens Vej i Ølstykke.

Her er Mette Rasmussen og klassekammeraterne i 3.X i fuld gang med at rydde op i græsrabatten, hvor det flyder med alt fra dåser til plastik.

"Vi skal da helt klart fylde to poser. Det er tolv kilo affald, så det skal vi kunne klare," siger Mette Rasmussen, som selv har taget initiativ til skolens affaldsindsamling - i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

"Det startede egentlig med, at jeg skrev lidt med én fra miljørådet på Frederikssund Gymnasium. Vi sparrer tit med hinanden, og de ville lave deres egen affaldsindsamling. Det kunne jeg ikke stå tilbage for, så jeg tog kontakt til vores rektor, og så blev Danmarks Naturfredningsforening også koblet på. Nu er det endt med, at samtlige klasser har været ude og samle affald sammen. Vi har også naturvidenskabsfestival i denne uge, så det hænger fint sammen ," lyder det fra Mette Rasmussen.

Egen madbeholder Mens Danmarks Naturfredningsforening har besøgt det lokale gymnasium for at fortælle om kampen mod det efterladte affald, så har eleverne deltaget i en række aktiviteter - blandt andet en workshop, hvor de kunne lære at strikke genbrugelige vatrondeller samt have en plastikfri kantine, hvor man kunne tage sin egen madbeholder med.

"Det har været inspirerende, for når man har en uge, hvor man sætter fokus på problematikker omkring affald, så ser man virkelig, hvor vigtigt det er at passe på naturen," siger Mette Rasmussen.

Hun peger også på vigtigheden af at passe på lokalområdet, hvor det flere steder flyder med affald.

"For os er det vigtigt at være med til at gøre en forskel og værne om naturen her i Egedal. Alle kan jo se, at der ligger rigtig meget skrald og affald rundt omkring. Det er faktisk ret voldsomt, når man går rundt med det formål at samle sammen," siger Mette Rasmussen, der også mener, at de unge mennesker sender et vigtigt budskab.

God anledning "Vi bliver jo af og til skudt i skoene, at vi bare smider ting rundt og omkring, så denne indsamling er en god anledning til at vise, at vi rent faktisk godt kan finde ud af at passe på naturen," siger hun.

Hvor meget affald får I samlet sammen alt i alt?

"Måske 60 poser. Det vil også være flot."