Farten skal sættes ned udenfor Ledøje

Det er et projekt, der anlægges af Albertslund Kommune, da strækningen udelukkende er på den side af kommunegrænsen. Da Ledøjevej står for at skulle have nyt slidlag i forbindelse med asfaltarbejder her i 2020, har forvaltning og politikere i nabokommunen besluttet at gå videre med projektet.