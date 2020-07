To generationer står bag det nye autoophug i Smørum, Michael og Morten Sahl Christensen. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Far og søn sammen om autoophug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Far og søn sammen om autoophug

To generationer har åbnet nyt firma i Smørum

Lokalavisen Egedal - 21. juli 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Far og søn står bag et nyt autogenbrug, der har slået dørene op i Smørum.

Under navnet Hassellund Autogenbrug har Michael og Morten Sahl Christensen efter mange års drømmerier besluttet sammen at åbne et firma med fokus på skrotbiler og et stort reservedelslager.

"Vi har i mange år snakket lidt løst og fast om at starte noget sammen, men det er altid blevet ved tanken. Så opstod denne mulighed, og pludselig begyndte det hele at tage form og blive virkeligt. Timingen var måske bare lidt uheldig, og det har da gjort de første par måneder ekstra interessante med et par lange familiesamtaler efter arbejdstid", fortæller Morten Sahl Christensen med et smil og refererer til, at Hassellund Autogenbrug åbnede, lige før corona gjorde sit indtog.

Det er dog ikke første gang, at far og søn arbejder tæt sammen. Michael og Morten har før repareret biler og drevet værksteder i tæt parløb, både under eget navn og hos kædeværksteder, hvor de har fået testet deres evner til at arbejde sammen og løse problemerne, når de opstår.

"Nogle vil måske være lidt bekymrede ved at skulle arbejde så tæt sammen med et familiemedlem, for kan man overhovedet finde ud af at arbejde sammen? Og kan man lade arbejdsdagens problematikker blive på kontoret? Men vi ved, vi fungerer godt sammen. Og biler er vores begges helt store passion, så det er faktisk bare fantastisk at kunne snakke om det hele dagen," siger Michael Sahl Christensen.

Målet er at genanvende skrotbiler 100 procent, og derved reducere miljøpåvirkningen, forklarer de to generationer.