Se billedserie Sine Kristine Kjellerup Christensen ses her med manden Thomas og børnene Noa, Alban, Mio og Isaya. Den store Ølstykke-familie nyder den nye corona-hverdag.

Sine Kristine Kjellerup Christensen og hendes mand Thomas har nok at se til med hjemmearbejde, iværksætter-drøm og fire børn, men den store Ølstykke-familie har skruet ned for forventningerne og op for sammenholdet

Lokalavisen Egedal - 03. april 2020 kl. 15:30 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemmearbejde og hjemmeundervisning med fire børn i hælene.

Den cocktail ville nok få de fleste til at løbe skrigende væk under en krævende corona-hverdag, men det er på ingen måde tilfældet for en stor Ølstykke-familie.

"Forleden sad jeg faktisk og tænkte, at det ville være okay for os, hvis nedlukningen blev forlænget. Min familie ville ikke lide under det. Vi betragter faktisk denne tid som en gave," siger Sine Kristine Kjellerup Christensen.

Sammen med manden Thomas har hun børnene Noa (pige på to år, red) samt Alban, Mio og Isaya på henholdsvis fem, syv og ti år.

Krisen har bragt dem sammen i alle døgnets timer, og selvom den nye hverdag har krævet en stor omvæltning, så har familien fundet hinanden i de nye rutiner.

Sætter ikke barren højt "I starten tænkte jeg, at vi skal bare overleve, hvis man kan sige det sådan, for vi havde med stor sandsynlighed selv corona. Jeg var syg med feber, muskelømhed og mega brænden i næsen. Jeg mistede også min smags- og lugtesans. Thomas havde feber og hostede, men han mistede ikke de sanser. Børnene var slet ikke påvirket, men det var en vanvittig start på nedlukningen. Derfor besluttede vi ikke at sætte barren så højt. Vi tog i stedet én dag ad gangen, og vi forsøgte at være positive og få det bedste ud af det, men ret hurtigt fandt vi en stor glæde i at være så meget sammen. Det har været overraskende fedt at se vores børn trives i det nærvær, som hverdagen har skabt, selvom Thomas og jeg også sidder og arbejder. Vores børn nyder at se os hele tiden, og som familie vinder vi meget. Det er skønt at se," siger Sine Kristine Kjellerup Christensen.

"Mange vil jo nok spørge, hvad jeres hemmelighed er?

"Der er såmænd ingen hemmelighed. Vi har valgt at skrue ned for forventningerne til os selv og børnene. Det har givet os et godt afsæt, men selvfølgelig stiller vi også krav til hinanden. Thomas og jeg skal ordne nogle arbejdsrelaterede ting på en dag, ligesom vores to ældste børn skal lave deres skole-opgaver. Vi prioriterer det, men det er ikke sådan at vi følger det slavisk. Vi har ikke sat hverdagen op i en fast ramme, hvor vi skal nå det og det, mens børnene absolut skal være i gang med undervisningen kl. 8.00."

Hun lægger dog ikke skjul på, at der har været tidspunkter, hvor det har været hektisk i Ølstykke-hjemmet.

"Selvfølgelig er det ikke idyllisk hele vejen igennem. Vi får også "hjælp" af Gurli Gris til den mindste, hvis Thomas skal foretage et vigtigt opkald. Sådan er det, og hvis han skal bruge lidt flere arbejdstimer i forhold til sit job som souschef på Ballerup musikskole, så finder jeg på noget med børnene. Vi løser udfordringerne," siger Sine Kristine Kjellerup Christensen, der mener, at den nye hverdag for danske børnefamilier rejser nogle interessante spørgsmål på den anden side af corona-krisen.

"Savner vi hamsterhjulet med faste tidspunkter og mindre samvær med vores børn. Kan vi udnytte den virtuelle læring, som mange gør brug af lige nu.? Hele omstillingen kommer garanteret til debat, for vi er nok ikke de eneste, som stortrives under den nye hverdag," siger hun.

Drøm sat på stand-by Mens corona-krisen fungerer på familiefronten for Sine Kristine Kjellerup Christensen, så kom den på det værst tænkelige tidspunkt for hendes iværksætter-projekt med det landsdækkende mødre-netværk Momunity, der også har en lokalafdeling i Egedal med over 1500 medlemmer, som blandt andet er stiftet af Sine Kristine Kjellerup Christensen.

"Vi stod foran en tur i Go' Aften Danmark på TV2, og så havde vi udsigt til at få en stor investering. Det har corona-krisen skubbet i baggrunden, men der er stadig forhandlinger i gang, så forhåbentlig bliver det til noget. I forhold til Momunity, så ser jeg gerne, at hjulene kommer i gang hurtigst muligt, for vi står foran en stor mulighed," siger Sine Kristine Kjellerup Christensen, der slutter af med følgende budskab til corona-pressede børnefamilier:

"Nyd tiden med hinanden - den kommer ikke igen."