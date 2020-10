Se billedserie Familien Flindt i Smørum, der tæller far Kasper, mor Lotte og børnene Bella og Benjamin, har gjort den uhyggelige Halloween-opsætning til et fælles projekt. Fotos: KT

Familie byder på gys, uhygge og rædsel: Velkommen til helvede i Astershaven

Skeletter, afhuggede hoveder og en kirkegård med "dødens grav". Familien Flindt har på kreativ vis forvandlet deres ellers så hyggelige Smørum-rækkehus i Astershaven til en uhyggelig Halloween-opsætning, der tiltrækker nysgerrige fra nær og fjern

"Jeg er egentlig ikke så meget til gyserfilm og den slags. Det er mere min kone, men jeg synes det er sjovt at kreere noget ud af ingenting."

Kasper Flindt trækker på smilebåndet - forståeligt nok, for den Halloween-opsætning, som han og sin familie har skabt på bopælen Astershaven i Smørum, er ganske enkelt imponerende.

Her er afhuggede hoveder, edderkoppespind, flere skeletter, en uhyggelig kirkegård og endda en lille overraskelse fra "Tove" i skuret.

"Ja, her er vel lidt for alle, der godt kan lide en god gang gang Halloween-uhygge," lyder det beskedent fra Kasper Flindt og hustruen Lotte.

Det hele startede i 2014, da familien Flindt, som også tæller børnene Bella og Benjamin, kastede sig over interessen for at pynte op til Halloween.

Sjovt familie-projekt "Vi er sammen om det her, og vi ser det som et slags familie-projekt, hvor vi selv laver noget af opsætningen, men hvor vi selvfølgelig også køber nogle ting. Som sagt, så synes jeg det er skægt at skabe noget på egen hånd, og jeg har blandt andet brugt et lagen, noget maling, nogle gamle gardiner og så videre. Vi har været kreative, men vi har også købt ting udefra - blandt andet er edderkoppespindet lavet ud af et kødnet fra USA, som jeg har købt online. Til figuren Tove, som kører frem i skuret, har jeg eksempelvis brugt en vinduesvisker-motor. Jeg kan selv styre den, men der er også opsat en sensor, som får det hele til at spille," siger Kasper Flindt, der med sin gyser-opsætning forsøger at fortælle en historie.

"Jeg laver en ny opsætning hvert år, men jeg kan godt lide at have et slags flow i udstillingen, hvor de besøgende først støder på kirkegården, inden de til sidst ender hos Tove. I år har jeg grundet corona tænkt i en indgang og udgang, så folk har lidt afstand til hinanden," siger Kasper Flindt.

Hvor mange penge har du brugt på det her?

"Puha, det er et godt spørgsmål. Vi har nok brugt mellem 15.000 og 20.000 kroner på denne Halloween-udstilling, men det er jo gået hen og blevet en slags hobby. Jeg har allerede planer for næste års opsætning, hvor der også skal lidt fornyelse til."

Kan det overhovedet blive vildere og større?

"Ja, det kan det sagtens, men nu må vi se, hvordan det udvikler sig. Én ting er sikkert. Vi holder os kun til Halloween. Vi kommer ikke til at lave en jule-udstilling."

50 gæster på én dag Kasper Flindt lægger ikke skjul på, at den kreative og blodige gyser-opsætning har skabt trafik på Astershaven.

"Ja, vi har mange besøgende. På én dag har vi vel 50 gæster, som gerne vil se udstillingen. Det er både familier og børnehaver, der kommer forbi. Alle er også velkomne, og det koster ikke noget, men jeg slukker og lukker kl. 22.00," siger han til Lokalavisen.

Den lokale gyser-udstilling er på plads i perioden fra den 1. oktober til tre-fire dage efter Halloween.

"Så piller jeg det hele ned igen, men det er faktisk ikke så stort et arbejde. Jeg bruger vel én eller to dage på at sætte det hele op," siger Kasper Flindt. Se videoen på Astershaven på Lokalavisens Facebookside