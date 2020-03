Faglige kompetencer rykker sammen: Egedal samler nyt specialtilbud i Veksø

"Jeg hilser det her velkomment. Det giver mening at samle vores specialtilbud og kompetencer, for det er den vej udviklingen går på området," sagde den radikale politiker.

"Nu kan vi blive bedre til at møde børnene, hvor de er," lød det fra Carina Buurskov (V), formand for Familieudvalget, inden hun redegjorde for selve beslutningen.

Flytter efter sommerferien

Der åbnes op for muligheden for, at børn kan være i "Hyldeblomsten" i kortere perioder for derefter at vende tilbage til almenområdet. Administrationen oplyser endvidere, at der er fokus på at bevare børnenes mulighed for tæt tilknytning til almenområdet.

"Dermed understøttes børnenes udvikling eksempelvis ved, at de fortsat kan spejle sig i børn fra almenområdet," lyder det fra kommunens administration.

Flytningen af de lokale specialtilbud på dagtilbudsområdet bliver gennemført i løbet af sommeren, så opstarten i de nye rammer kan ske umiddelbart efter ferien.

"Ved at gennemføre flytningen om sommeren, så kan vi skabe så få gener som muligt for børn, forældre og medarbejdere," sagde Carina Buurskov.