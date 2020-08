Faglige Seniorer dannet i Egedal

Faglige Seniorer Egedal er nu formelt set blevet dannet.

Allerede den 10. marts i år blev foreningen stiftet. Med det formål at medvirke til at samle og koordinere den tværfaglige indsats på det ældrepolitiske område i Egedal Kommune.

"Faglige Seniorer Egedal ønsker at virke som et tværfaglige talerør, med et fælles afsæt til politiske udmeldinger som udspringer af Faglige Seniorers værdigrundlag på landsplan", siger formand Kim Røgen..



Samtidig blev en bestyrelse på syv medlemmer valgt. Opgaverne bliver at tilrettelægge møder og aktiviteter om ældrepolitiske emner i Egedal. Desuden er det opgaven at søge indflydelse på udviklingen i seniorpolitikken herunder at påvirke de kommunalpolitiske beslutningstagere.



På grund af coronakrisen holdt bestyrelsen først konstituerende møde den 10. juli. Bestyrelsen blev konstitueret således:

Formand Kim Røgen, Næstformand Kirsten Daugaard, Kasserer Alice Kristensen, Sekretær Marianne Røgen. Desuden består bestyrelsen af Annette Lange, Aksel Hein Pedersen og Jørgen Lange.

Bestyrelsen nedsatte fire aktivitetsgruppen og udpegede tovholdere for hver af disse:

Boligpolitik, Kommunale budgetter, Seniorrådsvalg 2021 og Kommunalvalg 2021.

En skitse til aktivitetsplan blev udfærdiget som oplæg til arbejdet i Faglige Seniorer i Egedal.

Alle, der har en faglig interesse, kan blive medlem. Medlemmer der har medlemskab i en brancheklub under Faglige Seniorer er kontingentfri.

Pressemeddelelse