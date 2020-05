Dannebrog kommer ikke til at hænge på væggen i byrådssalen i Egedal. Det har fremkaldt en større debat på Lokalavisens Facebookside.

Facebook-storm: Nej til Dannebrog i Egedals byrådssal deler vandene

Mange læsere er røget til tasterne på Lokalavisens Facebookside efter byrådets beslutning om at sige "nej tak" til DF's Dannebrog-udsmykning i byrådssalen

Det er ikke gået ubemærket hen, at et bredt flertal i Egedals byråd onsdag aften vendte tommelfingeren nedad til Dansk Folkepartis forslag om at udsmykke byrådssalen med Dannebrog.