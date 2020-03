Facebook gløder: Det mener læserne om Egedal Centrets byggeplaner

Det er ikke gået manges næse forbi, at Egedal Centrets Ejerlaug arbejder på et byggeprojekt, hvor der på centerets parkeringspladser ud mod Krogholmvej kan opføres 40-50 lejligheder i to-tre etager.

På Lokalavisens facebookside møder planerne også mange holdninger - både for og imod. Nogle læsere udtrykker begejstring over udsigten til nye lejligheder i hjertet af Stenløse, mens andre er knap så tilfredse.

"Dejligt, hvis der også vil blive tænkt i ungdomsboliger, da det er en stor mangelvare i kommunen. Og at der samtidig tages hensyn til at lejlighederne kan betales med en SU."

Hatla Johnsen kalder også planerne for "spændende", men kommer samtidig med et lille ønske.

"Håber at Egedal Centret planlægger at bruge Stenløse Å til at gøre området lækrere og dermed hjælper til en bevarelse af å'en i stedet for at nedlægge den," skriver Hatla Johnsen.