"Tæt på Tværs-indsatsen" i Egedal Kommune bliver godkendt i en minievaluering. På børneområdet er der dog stadig udviklingspunkter - eksempelvis i forhold til at for mange børn og unge fortsat anbringes på institutioner.

Øgede ressourcer, færre sager og en hyppigere opfølgning. Administrationen i Egedal Kommune vender tommelfingeren opad til "Tæt på Tværs-indsatsen"

Lokalavisen Egedal - 27. februar 2020 kl. 11:05 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den såkaldte "Tæt på Tværs-indsats" i Egedal Kommune er en succes.

Sådan lyder, sat lidt på spidsen, konklusionen i en ny minievaluering fra kommunens administration.

"Det er vores vurdering, at "Tæt på Tværs" har bidraget til et kvalitetsløft på børneområdet og voksenområdet," lyder det fra administrationen i minievalueringen, som nu er taget til efterretning i fem politiske udvalg.

Det er ikke mere end fire år siden, at Egedal Kommune lancerede indsatsen med den målsætning, at der skulle tilføres ressourcer til flere rådgivere i Center for Myndighed og Social Service. Dermed ville rådgiverne få færre sager, og de skulle tilbyde tættere og hyppigere opfølgning på borgernes udvikling og progression. Det skulle med andre ord være med til at sikre en bedre og mere effektiv indsats til borgerne.

Nu viser minievalueringen, at indsatsen har båret frugt. På både børne- og voksenområdet oplever rådgiverne i Center for Myndighed og Social Service, at de øgede ressourcer, de færre sager og den hyppigere opfølgning har betydet et bedre, tættere og lettere samarbejde med borgerne.

Tættere relationer "Relationen mellem borger og rådgiver er blevet bedre og tættere. Rådgiverne har også et bedre indblik i og føling med borgerne, deres udfordringer og hvordan det går. Derudover er det lettere at skabe mål sammen med borgerne og rette indsatser til, så de matcher behovet, fordi de kender borger bedre og mødes oftere. Endelig bliver tingene ordnet på møderne. Der er mindre aktivitet (mail, telefon, akutte møder, red) mellem møderne end tidligere," lyder det i konklusionen.

Et kig på indsatsen i forhold til børneområdet viser blandt andet, at der er sket et kvalitetsløft i kvaliteten af sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne. Derudover opleves kvalitetsløft i den samlede vifte af tilbud til børn og unge i udsatte positioner. Det ses blandt andet ved at der modtages flere underretninger, ligesom førstegangsunderretningerne modtages tidligere end før. Endelig er der er sket en ændring i anbringelsesmønsteret, hvor flere i dag anbringes i pleje- og netværksfamilie.

Administrationen lægger dog ikke skjul på, at indsatsen kan blive bedre.

Her skal der sættes ind "Der er fortsat udviklingspunkter - eksempelvis i forhold til at for mange børn og unge fortsat anbringes på institutioner. Der bør investeres i flere forebyggende foranstaltninger, medarbejderne skal involvere familiernes netværk mere og til at gøre mere brug af de tværfaglige inddragende netværksmøder," lyder konklusionen.

På voksenområdet har "Tæt på Tværs" bidraget til et løft i sagsbehandlingen og samarbejdet med borgerne.

"Der er oprettet tværfaglige indsatser på tværs af myndighed opå socialområdet, men kompleks lovgivning med forskellig fokus og tilgange har udfordret udviklingen af tværfaglige indsatser og fælles fagligt mindset på tværs af områder. Derfor lægges der op til oprettelse af et nyt team på tværs af Center for Myndighed og Social Service og Center for Arbejdsmarked og Ydelse. Målgruppen er borgere, der har kontakt til begge centre. Formålet med teamet er blandt andet at have én hovedansvarlig og udarbejde en samlet plan for støtte og hjælp til borgeren," lyder det fra administrationen.

Evalueringen konkluderer, at det ikke er muligt at opgøre de økonomiske effekter af "Tæt på Tværs".

"I perioden 2016-2019 er udgifterne til den socialfaglige myndighed faldet. Indsatserne i Tæt på Tværs har været med til at reducere udgifterne, men det er ikke muligt at dokumentere i hvilken grad," skriver administrationen.