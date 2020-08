Stenløse Kulturhus er et populært sted, men det kan udnyttes bedre, mener flere politikere. Foto: due.

Send til din ven. X Artiklen: Enige udvalg: Brug for at styrke kulturhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enige udvalg: Brug for at styrke kulturhus

En bedre udnyttelse af Stenløse Kulturhus står på ønskeseddelen til budgetforhandlingerne for både Kultur- og Erhvervsudvalget og Skoleudvalget

Lokalavisen Egedal - 14. august 2020 kl. 08:21 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er godt gang i Stenløse Kulturhus. Det er en bygning der bruges af mange, og til flere forskellige formål.

Men bygningen kan udnyttes bedre, og den trænger til en kærlig hånd.

Det mener flere politikere. De seneste møder i Kultur- og Erhvervsudvalget og Skoleudvalget viste en bred politisk enighed om at styrke forholdene i huset, der tidligere har været rådhus og i dag både rummer bibliotek, foreninger, arkiv, musikskole, m.m.

"Vi kan ikke love nogen penge nu og her. Men det er et enigt udvalg, der vil sætte et øget fokus på kulturhuset på ønskeseddelen til de kommende budgetforhandlinger" siger Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget.

"Der er brug for en robust plan for huset, og for at vi tænker store tanker om det. Der er enighed i udvalget om, at der skal ske noget", siger Betina Hilligsøe (V), formand for Skoleudvalget.

Nedslidt med støj Den brede politiske enighed viste sig i forbindelse med en evaluering af det udviklingsfællesskab, som i et års tid har været gældende for Stenløse Kulturhus, og som blev forelagt for de to udvalg. Hvor Egedal Bibliotekerne har fået en koordinerende rolle i samspil med Egedal Musikskole, Historiens Hus, Ung Egedal og repræsentanter for de frivillige.

Det tidligere rådhus har siden 2015 fungeret som et brugerstyret fleksibelt kulturhus, med både foreninger og borgere samt bibliotek og arkiv/museum. Desuden anvender Ung Egedal og Musikskolen huset til undervisning.

Af evalueringen fremgår det blandt andet, at der er brug for at udvikle og optimere aktiviteterne i Stenløse Kulturhus, samt gøre dem mere synlige. Bygningen er nedslidt, og den har et begrænset driftsbudget

Der nævnes også støjgener, da lokaler til musikundervisning mangler lydisolering, og det påvirker resten af husets aktiviteter.

Udviklingsfællesskabet anbefaler ansættelse af en vært for kulturhuset, der kan forbinde og facilitere aktiviteter mellem de mange frivillige og kommunale aktører.

Lydisolering "Vi fik en god drøftelse om kulturhuset. Om hvad vi vil egentlig med det, og hvordan vi som kommune kan tilføre flere ressourcer", siger Charlotte Haagendrup.

"Der er bred opbakning til, at vi virkelig vil gøre noget for kulturen og for huset. Der er ingen tvivl om at bygningen virker nedslidt, og det nytter ikke at man holder møde i den store sal, og det så forstyrres af at der er nogen der spiller på harmonika et andet sted. At få huset lydisoleret har været et ønske længe hos mange."

Hun peger også på, at huset skal promovere sine aktiviteter bedre, så de kommer bredere ud til flere borgere.

"Vi har en fantastisk mulighed for at skabe et kulturcentrum. Vi skal have huset åbnet mere op", siger Betina Hilligsøe.